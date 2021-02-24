УЕФА официально отменил проведение Евро 2021, которое было запланировано на июнь этого года, сообщает официальный сайт УЕФА.

Юношеская лига УЕФА 2020/21 официально отменена – Динамо не сыграет с Барселоной

Решение отменить турнир было принято из-за пандемии COVID-19, в частности, из-за ограничений поездок отдельными органами власти и различных форс-мажоров.

Добавим, что сборная Украины U-19 также должна принимать участие в соревнованиях. Подопечные Владимира Езерского попали в группу 2, где должны были сыграть с Израилем, Беларусью и Черногорией.

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