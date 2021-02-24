УЕФА отменил проведение Евро 2021 U-19, на который попала сборная Украины
Исполнительный комитет УЕФА принял важное решение относительно юношеского Евро 2021.
УЕФА официально отменил проведение Евро 2021, которое было запланировано на июнь этого года, сообщает официальный сайт УЕФА.
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Решение отменить турнир было принято из-за пандемии COVID-19, в частности, из-за ограничений поездок отдельными органами власти и различных форс-мажоров.
Добавим, что сборная Украины U-19 также должна принимать участие в соревнованиях. Подопечные Владимира Езерского попали в группу 2, где должны были сыграть с Израилем, Беларусью и Черногорией.
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