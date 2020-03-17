УЕФА отменил бронирование гостиниц в одном из городов-хозяев Евро-2020: перенос турнира – неизбежен

Интервью — 13:30 28
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"У Шахтарі втратив роки": Сарнавський – про феномен Пятова, збірну України і шалений рекорд із 6-ти парируваних пенальті
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Євро-2020 мусить стати жертвою коронавірусу – мільярдні втрати УЄФА і колапс у клубному футболіЕвро-2020 — 12:00 156
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Когда Украина сыграет Евро-2020 – бывший наблюдатель УЕФА озвучил новую дату, подтвержденную из нескольких странЕвро-2020 — 16 март 1130
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Рівень загрози – червоний: на Карибах відбулося історичне КласикоОвертайм — 16 март 367
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"Динамо і Шахтар різко здають позиції": що з Караваєвим, чому нервують Тайсон і Ко, а Зоря ще не в Лізі чемпіонівУкраина — 16 март 951