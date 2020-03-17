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УЕФА отменил бронирование гостиниц в одном из городов-хозяев Евро-2020: перенос турнира – неизбежен

13:10 30 Читати українською
УЕФА отменил бронирование гостиниц в одном из городов-хозяев Евро-2020: перенос турнира – неизбежен
Фанаты сборной Дании / Фото Boston.com

Похоже, болельщики летом не смогут насладиться матчами континентального первенства.

Фанаты летом не заполнят улицы Копенгагена, ведь УЕФА отменил бронирование во всех гостиницах города на период Евро-2020, сообщает Reuteurs.

УЕФА хочет получить огромную компенсацию за перенос Евро-2020, – The Athletic

По информации издания, это сигнализирует о переносе турнира на другой период в связи с распространением эпидемии коронавируса. Напомним, старт Евро-2020 был запланирован на 12 июня.

Сегодня, 17 марта, состоится официальное заседание УЕФА, на котором будет принято решение о судьбе турнира.

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коронавирус Евро-2020 УЕФА
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