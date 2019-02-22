УЕФА открыл производство против Динамо и Шахтера из-за поведения болельщиков на матчах Лиги Европы

Шахтер и Динамо могут получить наказание от УЕФА / фото: ФК Динамо

Дисциплинарный комитет УЕФА не оставил без внимания поведение болельщиков на матчах 1/16 финала Лиги Европы Шахтер – Айнтрахт и Динамо – Олимпиакос.

Дисциплинарный комитет УЕФА открыл производство против Динамо и Шахтера по факту неудовлетворительного поведения болельщиков на матчах 1/16 финала Лиги Европы против Олимпиакоса и Айнтрахта соответственно.

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Поклонники Шахтера во время поединка против Айнтрахта, который состоялся 14 февраля в Харькове, использовали пиротехнику и вывесили баннер расистского содержания.

Фанаты Динамо во вчерашнем матче с Олимпиакосом также использовали пиротехнику и бросали на поле посторонние предметы. Кроме того, болельщики блокировали проходы на лестнице, а также был зафиксирован случай выбега посторонних лиц на поле.

Оба дела будут рассмотрены 28 марта, информирует официальный сайт УЕФА.

Напомним, Шахтер после поражения от Айнтрахта прекратил борьбу в Лиге Европы, а Динамо благодаря победе над Олимпиакосом квалифицировалось в 1/8 финала Лиги Европы, где сыграет против Челси.

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