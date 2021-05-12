УЕФА открыл дело против ярых членов Европейской Суперлиги
Союз европейских ассоциаций решил окончательно закрыть все вопросы относительно печально известного турнира богатых.
"Сегодня были назначены инспекторы УЕФА по этике и дисциплинарным вопросам для проведения дисциплинарного расследования по делу о возможном нарушении нормативно-правовой базы УЕФА Реалом, Барселоной и Ювентусом из-за проекта т. н. Суперлиги", – говорится в заявлении на официальном сайте организации.
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Напомним, что упомянутая тройка команд не вышла из Европейской Суперлиги после краха надежд на ее создание в 2021 году из-за вероятных санкций ФИФА и УЕФА.
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Президент Союза европейских ассоциаций Александер Чеферин, скорее всего, будет просить исполком УЕФА дисквалифицировать членов Суперлиги на 2 года. Кроме того, Реал, Барселона и Ювентус могут получить проблемы и с национальными лигами.
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