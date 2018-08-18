УЕФА отклонила протест Славии относительно судейства в матчах с Динамо

В УЕФА приняли решение отклонить протест, который Славия подала из-за судейства в матчах 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против Динамо.

Дисциплинарный комитет УЕФА отклонил протест пражского клуба, который тот подал из-за некачественной, по мнению представителей клуба, работы арбитров во время матчей 3-го квалифакацийного раунда Лиги чемпионов против Динамо, сообщает iSport.cz.

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По словам издания, в Славии считают, что голы Вербича на выезде и Беседина в Киеве были зачислены ошибочно, а незасчитанный гол Тецла в ворота Динамо в киевском поединке был забит по правилам.

Кроме этого, после матча с Динамо председатель правления Славии Ярослав Тврдик обвинил Григория Суркиса, который занимает должность вице-президента УЕФА, в том, что он повлиял на судейство и ему следует уйти в отставку.

Позже Футбольная ассоциация Чехии опубликовала официальное заявление относительно высказываний Тврдика, в котором отметила, что подобные заявления неспортивные и выходят за рамки дозволенного.

Однако, вчера, 17 августа, дисциплинарный комитет УЕФА отклонил протест Славии по арбитражу в матчах против Динамо, об этом рассказал сам Тврдик.

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