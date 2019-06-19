УЕФА отклонил апелляцию ПСЖ по дисквалификации Неймара

УЕФА не удовлетворил апелляцию ПСЖ по Неймару, который резко высказался в адрес арбитра после матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Манчестер Юнайтед (1:3).

УЕФА на своем официальном сайте сообщил, что Дисциплинарный комитет отклонил апелляцию ПСЖ о дисквалификации Неймара.

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Напомним, после проигранного матча 1/8 финала Лиги чемпионов бразилец открыто раскритиковал арбитра за пенальти в конце встречи, за что получил 3-матчевую дисквалификацию.

Сейчас активно распространяется информация о возврате скандальной звезды в Испанию. На него претендуют Барселона и Реал.

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