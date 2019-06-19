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УЕФА отклонил апелляцию ПСЖ по дисквалификации Неймара

15:29 54 Читати українською
УЕФА отклонил апелляцию ПСЖ по дисквалификации Неймара
Неймар / ФК ПСЖ

УЕФА не удовлетворил апелляцию ПСЖ по Неймару, который резко высказался в адрес арбитра после матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Манчестер Юнайтед (1:3).

12’ Хуан Бернат
 
Ромелу Лукаку 2’
Ромелу Лукаку 30’
Маркус Рашфорд 90+4’
2’ Ромелу Лукаку
12’ Хуан Бернат
30’ Ромелу Лукаку
90+4’ Маркус Рашфорд

УЕФА на своем официальном сайте сообщил, что Дисциплинарный комитет отклонил апелляцию ПСЖ о дисквалификации Неймара.

"Хочу вернуться домой, откуда не должен был уходить", – Неймар поговорил с президентом ПСЖ

Напомним, после проигранного матча 1/8 финала Лиги чемпионов бразилец открыто раскритиковал арбитра за пенальти в конце встречи, за что получил 3-матчевую дисквалификацию.

Сейчас активно распространяется информация о возврате скандальной звезды в Испанию. На него претендуют Барселона и Реал.

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10:15
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Теги
ПСЖ ПСЖ Лига чемпионов УЕФА ПСЖ - Манчестер Юнайтед Неймар Неймар Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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