УЕФА отказался разводить российские и грузинские клубы в еврокубках

Игроки Торпедо Кутаиси в футболках с лозунгами против России / Фото ФК Торпедо

Российские и грузинские команды смогут сыграть между собой в еврокубках в следующем сезоне.

"Согласно решению исполнительного комитета УЕФА от 2014 года, команды из Грузии и России могут сыграть матч друг против друга. Изменение этого решения не планируется", – говорится в заявлении пресс-службы УЕФА.

"Мы из Грузии и наша страна оккупирована Россией", – команда экс-карпатовца вышла на матч в специальных футболках

Напомним, в Тбилиси уже почти неделю проходят демонстрации из-за выступления в кресле спикера парламента Грузии российского депутата, который открыто поддержал независимость грузинских территорий – Абхазии и Южной Осетии.

Это вызвало резонанс и в футбольных кругах Грузии. Несколько местных команд выходили на матчи в футболках с лозунгами, которые откровенно осуждают российскую агрессию.

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