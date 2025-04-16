Ассоциация футзала Украины дважды обращалась к Европейскому футбольному союзу с просьбой провести минуту молчания в память о погибших вследствие российских ударов, но получила отказ. Отметим невероятный цинизм ситуации, ведь УЕФА чествовал российских оккупантов до этого.

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По договоренности, сборные Украины и Румынии по футзалу провели минуту молчания после свистка о начале игры.

Напомним, 4-го апреля РФ нанесла ракетный удар по Кривому Рогу, в результате чего погибли 20 человек, 75 ранены. 13 апреля враг снова совершил террористическую атаку, обстреляв Сумы, где в результате ракетного удара по Сумах погибли 35 человек, еще 120 получили ранения.

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