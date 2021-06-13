УЕФА осудил российских болельщиков за поведение на матче с Бельгией
Союз европейских ассоциаций не оставил без внимания эпизод с участием российских фанатов. Они освистали игроков сборной Бельгии, когда те встали на колени перед началом игры.
"Любой игрок или официальное лицо может встать на колено перед матчем. Мы призываем зрителей проявлять уважение к футболистам, которые склоняют колено.
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Как организация, мы придерживаемся политики абсолютной нетерпимости к расизму", – приводит реакцию УЕФА на свист российских болельщиков Hln.be.
Напомним, сборная Бельгии уверенно одолела Россию со счетом 3:0 и возглавила квартет В. В нем еще играют команды Финляндии и Дании.
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