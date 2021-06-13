Союз европейских ассоциаций не оставил без внимания эпизод с участием российских фанатов. Они освистали игроков сборной Бельгии, когда те встали на колени перед началом игры.

Лукаку перед матчем с Россией / Global Look Press

"Любой игрок или официальное лицо может встать на колено перед матчем. Мы призываем зрителей проявлять уважение к футболистам, которые склоняют колено.

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Как организация, мы придерживаемся политики абсолютной нетерпимости к расизму", – приводит реакцию УЕФА на свист российских болельщиков Hln.be.

Напомним, сборная Бельгии уверенно одолела Россию со счетом 3:0 и возглавила квартет В. В нем еще играют команды Финляндии и Дании.

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