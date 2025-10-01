УЕФА отложила голосование по вопросу отстранения сборной Израиля от международных соревнований на фоне нового мирного плана, который представил президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.

УЕФА готов частично исключить Израиль – сборная сможет продолжить отбор к ЧМ-2026

"УЕФА заявил, что приостановит голосование и дождется мирного плана. Но, прежде всего, Израильская футбольная ассоциация является членом УЕФА, и, как и в случае с любым членом организации в регионе, это их решение.

Израиль принадлежит к ним, они должны с этим разобраться. Я уважаю не только процесс, но и любое принятое ими решение", – цитирует The Athletic слова вице-президента ФИФА Виктора Монтальяни на конференции в Лондоне.

