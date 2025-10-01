УЕФА остановил голосование по отстранению Израиля – названа причина
В УЕФА ждут мирный план президента США Дональда Трампа.
УЕФА отложила голосование по вопросу отстранения сборной Израиля от международных соревнований на фоне нового мирного плана, который представил президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.
"УЕФА заявил, что приостановит голосование и дождется мирного плана. Но, прежде всего, Израильская футбольная ассоциация является членом УЕФА, и, как и в случае с любым членом организации в регионе, это их решение.
Израиль принадлежит к ним, они должны с этим разобраться. Я уважаю не только процесс, но и любое принятое ими решение", – цитирует The Athletic слова вице-президента ФИФА Виктора Монтальяни на конференции в Лондоне.
