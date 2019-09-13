УЕФА оштрафовал швейцарскую Суперлигу за ошибочное участие команды в Лиге Европы

Чемпионат Швейцарии финансово наказали из-за неправомерной выдачи лицензии на участие в ЛЕ.

Союз европейских футбольных ассоциаций оштрафовал Суперлигу Швейцарии на 50 тысяч евро, сообщает AP.

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Причиной таких санций стал клуб Сьон. Швейцарский клуб получил лицензию от руководства местного чемпионата на участие в Лиге Европы сезона 2017/18, хотя организация не имела оснований его выдавать. Ранее клуб обвинили в нарушении правил лицензирования и финансового "фэйр-плей".

Стоит отметить, в том сезоне Сьон покинул турнир на стадии третьего квалификациного раунда, уступив литовской Судуве.

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