УЕФА оштрафовал Рому за пиротехнику и поведение президента клуба в полуфинале ЛЧ против Ливерпуля

Дисциплинарный комитет УЕФА применил штрафные санкции к Роме.

Римский клуб оштрафовали на 19 тысяч евро, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Причиной такого решения УЕФА называет использование болельщиками Ромы пиротехники в матче полуфинала Лиги чемпионов сезона 2017/18 против Ливерпуля (4:2), ненадлежащую организацию поединка, блокировки проходов на трибунах и несоответствующее поведение президента римского клуба Джеймса Паллотты.

Также Палотте запретили в течение трех месяцев появляться в технической зоне, подтрибунном помещении и раздевалке Ромы, а также общаться с игроками и техническим персоналом во время еврокубковых игр.

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