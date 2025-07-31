Болельщики ПСЖ выбежали на поле и запустили фейерверки, празднуя победу любимой команды в финале Лиги чемпионов.

В среду, 31 июля, ПСЖ был оштрафован за неподобающее поведение болельщиков во время финала Лиги чемпионов, в котором клуб обыграл миланский Интер (5:0). Чемпионы Франции были обвинены во вторжении болельщиков на поле, запуске фанатами фейерверков, бросании ими предметов, порче имущества и демонстрации неподобающих плакатов.

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После свистка тысячи болельщиков ПСЖ выбежали на поле, чтобы отпраздновать первую победу клуба в Лиге чемпионов. Большое количество болельщиков из-за ворот выбежало на поле, подавляя стюардов, которым с трудом удавалось контролировать ситуацию.

В общей сложности ПСЖ был оштрафован на 148 000 евро, при этом самый большой штраф был назначен за выход фанатов на поле и использование ими пиротехники.

Контрольно-этический и дисциплинарный орган УЕФА также наложил запрет на продажу билетов на выездные матчи ПСЖ на один матч под эгидой УЕФА сроком на два года.

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