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УЕФА оштрафовал на значительную сумму Марсель за нарушение ФФП

14:36 - Читати українською
УЕФА оштрафовал на значительную сумму Марсель за нарушение ФФП
Фото ФК Марсель

Бюджет Марселя уменьшится из-за неправомерных действий французского гранда.

Соответствующий орган УЕФА наказал Марсель за нарушение правил финансового фэйр-плей, сообщает AFP.

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Французский клуб будет обязан выплатить 3 млн евро. Также УЕФА будет платить Марселю на 15% меньше стандартной суммы за попадание в еврокубки в течение следующих двух сезонов.

Напомним, по итогам досрочно завершенного чемпионата Франции Марсель занял второе место и будет выступать в Лиге чемпионов.

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Теги
Франция Марсель Марсель УЕФА Финансовый fair-play
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