Реал уступил Арсеналу со счётом 0:3, а Бавария проиграла дома Интеру (1:2). Неудивительно, что ни один из игроков двух этих команд не попал в сборную недели. Однако тот факт, что в сборной отсутствует форвард Барселоны Рафинья, удивил. Бразилец отличился голом и двумя ассистами в матче с Боруссией Д.

Рекорд Левандовски в видеообзоре матча Барселона – Боруссия Д – 4:0

Сборная недели от УЕФА:

Вратарь: Ян Зоммер (Интер);

Защитники: Юррьен Тимбер, Вильям Салиба (оба – Арсенал), Алессандро Бастони (Интер), Нуну Мендеш (ПСЖ);

Полузащитники: Николо Барелла (Интер), Витинья (ПСЖ), Деклан Райс (Арсенал);

Нападающие: Ламин Ямаль, Роберт Левандовски (оба – Барселона), Хвича Кварацхелия (ПСЖ).