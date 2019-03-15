УЕФА опубликовал претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Определились 4 номинанта на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы. Среди них – обидчик Динамо.

УЕФА на своем официальном сайте опубликовал имена четырех номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

Определились все участники 1/4 финала Лиги Европы – Динамо прекратило борьбу за трофей

Ими стали обидчик Динамо Оливье Жиру (Челси), Пьер-Эмерик Обамеянг (Арсенал), Жонас (Бенфика), Томаш Соучек (Славия).

Проголосовать за своего фаворита можно по ссылке.

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