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УЕФА определился со сроками возобновления футбольного сезона в Европе – Шахтер ускоряет старт УПЛ

17:18 70 Читати українською
УЕФА определился со сроками возобновления футбольного сезона в Европе – Шахтер ускоряет старт УПЛ
УЄФА визначився з датами відновлення чемпіонатів

Участие "горняков" в еврокубках может ускорить процесс возобновление сезона УПЛ.

Согласно информации Corriere dello Sport, УЕФА определился с приблизительным сроками восстановления 12 европейских чемпионатов. Это планируется сделать одновременно.

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Как сообщают источники издания, УЕФА собирается восстановить национальные чемпионаты в июне, а не весной, как думали раньше. Речь идет о лигах, представители которых продолжают выступления в еврокубках в нынешнем сезоне. Таким образом, будут запущены основные европейские лиги включительно с украинской, ведь Шахтер остаётся участником Лиги Европы.

Также известно, что сезон может быть продлён по классическому графику: выходные дни – для поединков национальных чемпионатов, будни – для еврокубков. Впрочем, существует вариант, при котором клубы сначала доиграют внутренние соревнования, после чего будут проведены матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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