Союз европейских ассоциаций не будет дисквалифицировать из турниров под своей эгидой участников Европейской Суперлиги. По крайней мере, пока.

Мадридский Реал, Челси, Манчестер Сити, МЮ и лондонский Арсенал смогут сыграть в полуфиналах еврокубков, сообщает Marca.

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УЕФА решил не наказывать клубы-основатели Европейского Суперлиги немедленным исключением из своих турниров. Такое решение позволит доиграть еврокубковый сезон 2020/21. Из восьми участников стадий 1/2 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы – пять входят в число основателей новой лиги. Наказание за создание нового турнира, очевидно, коснутся следующего сезона. Таким образом, упомянутая пятерка клубов не потеряет заработанные в нынешнем сезоне средства.

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Напомним, что в ночь на понедельник 12 топ-клубов объявили о создании Европейской Суперлиги. Проект начали Манчестер Сити, Челси, Ливерпуль, МЮ, Арсенал, Тоттенхэм, Реал, Барселона, Атлетико, Ювентус, Интер и Милан.

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