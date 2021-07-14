Удар чешского нападающего Патрика Шика в ворота сборной Шотландии (2:0) получил статус самого красивого гола Евро-2020, сообщает сайт УЕФА.

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25-летний игрок стал безоговорочным лидером голосования. Стоит отметить, что в этой номинации также находился украинский вингер Андрей Ярмоленко со своим чудо-голом в ворота Нидерландов.

Сборной Чехии удалось добраться до четвертьфинала Евро-2020, где они уступили датчанам (1:2).

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