УЕФА определился с самым красивым голом Евро-2020 – Ярмоленко проиграл достойному конкуренту
20:09 - Читати українською
Форвард Байера Патрик Шик забрал индивидуальную награду турнира.
Удар чешского нападающего Патрика Шика в ворота сборной Шотландии (2:0) получил статус самого красивого гола Евро-2020, сообщает сайт УЕФА.
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25-летний игрок стал безоговорочным лидером голосования. Стоит отметить, что в этой номинации также находился украинский вингер Андрей Ярмоленко со своим чудо-голом в ворота Нидерландов.
Сборной Чехии удалось добраться до четвертьфинала Евро-2020, где они уступили датчанам (1:2).
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