УЕФА на официальном сайте обнародовал имена четырех претендентов на звание лучшего игрока 1-го тура Лиги чемпионов 2025/26.

Так, среди кандидатов оказались: Душан Влахович (Ювентус, дубль в ворота Боруссии Д – 4:4), Маркус Рашфорд (Барселона, дубль в ворота Ньюкасла – 2:1), Маркус Тюрам (Интер, дубль в ворота Аякса – 2:0) и Франсишку Тринкау (Спортинг Лиссабон, дубль в ворота Кайрата – 4:1).

Интересно, что в опрос не попал Килиан Мбаппе, дубль которого принес Реалу победу над Марселем (2:1, но Килиан оба гола забил с пенальти).

