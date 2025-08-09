Мадрид будет принимать финал важнейшего европейского турнира под эгидой УЕФА.

Финал Лиги чемпионов в 2027 году состоится на Ванда Метраполитано в Мадриде. Стадион является домашней ареной Атлетико. Об этом сообщает vozpopuli.

Ямаль и Левандовски наказаны за нарушение правил допинг-контроля

Изначально УЕФА планировал отдать право организовать матч Сан-Сиро, но потом этот вариант отклонили. В сезоне 2018/19 Метраполитано уже принимал финал ЛЧ, в котором сошлись Ливерпуль и Тоттенхэм. Мерсисайдцы победили "шпор" со счетом 2:0.

Стоит заметить, что финал в 2026 году состоится в Будапеште на Пашкаш арене.

Тер Штеген бунтує: зачинився вдома і не пускав лікарів – Барселона ухвалила радикальне рішення, шляху назад вже немає