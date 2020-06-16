УЕФА определился с датами и местом проведения ключевых матчей Лиги чемпионов сезона 2019/20, – СМИ

Болельщики смогут узнать победителя нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов уже 23 августа.

На ближайшем заседании УЕФА утвердит Лиссабон – местом проведения ключевых матчей ЛЧ, начиная с четвертьфинала, сообщает Sky Sport Italia.

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1/4 финала – 12-15 августа;

1/2 финала – 18-19 августа;

Финал – 23 августа.

До этого будут проведены еще матчи 1/8 финала, вероятно, что они будут сыграны в городах команд хозяев. Все противостояния в Лиссабоне будут состоять из одного матча.

Напомним, свои путевки в четвертьфинал самого престижного клубного турнира уже завоевали Атлетико, ПСЖ, Аталанта и РБ Лейпциг.

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