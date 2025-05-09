Голкипер Интера Ян Зоммер не оставил конкуренту никаких шансов в борьбе за звание лучшего игрока ответных матчей полуфинала Лиги чемпионов.

УЕФА определила лучшего игрока ответных матчей полуфинала Лиги чемпионов – им стал Ян Зоммер. Голкипер Интера провел феноменальную игру против Барселоны, отразив 14 ударов и тем самым обеспечив своей команде выход в финал.

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На награду также претендовал защитник ПСЖ Ашраф Хакими, который стал героем поединка против Арсенала.

К слову, Решающий матч турнира между Интером и ПСЖ состоится 31 мая в Мюнхене на Альянц Арене.

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