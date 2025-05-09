УЕФА определила лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
13:32 - Читати українською
Голкипер Интера Ян Зоммер не оставил конкуренту никаких шансов в борьбе за звание лучшего игрока ответных матчей полуфинала Лиги чемпионов.
завершено
21’ Лаутаро Мартинес
45’ Хакан Чалханоглу
90’ Франческо Ачерби
99’ Давиде Фраттези
54’ Эрик Гарсия
60’ Дани Ольмо
87’ Рафинья
21’ Лаутаро Мартинес
45’ Хакан Чалханоглу
54’ Эрик Гарсия
60’ Дани Ольмо
87’ Рафинья
90’ Франческо Ачерби
99’ Давиде Фраттези
УЕФА определила лучшего игрока ответных матчей полуфинала Лиги чемпионов – им стал Ян Зоммер. Голкипер Интера провел феноменальную игру против Барселоны, отразив 14 ударов и тем самым обеспечив своей команде выход в финал.
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На награду также претендовал защитник ПСЖ Ашраф Хакими, который стал героем поединка против Арсенала.
К слову, Решающий матч турнира между Интером и ПСЖ состоится 31 мая в Мюнхене на Альянц Арене.
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