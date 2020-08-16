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УЕФА определил претендентов на звание лучшего игрока 1/4 финала Лиги чемпионов

12:57 - Читати українською
УЕФА определил претендентов на звание лучшего игрока 1/4 финала Лиги чемпионов
Корне против Стерлинга / Reuters

На награду претендуют исключительно представители французского и немецких чемпионатов.

В список номинантов вошли Мусса Дембеле, который стал главным героем противостояния с Манчестер Сити и Неймар, который стал самым ярким игроком матча с Аталантой.

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Представителям французской Лиги 1 противостоять игроки из Бундеслиги – Дайот Упамекано из РБ Лейпциг и Томас Мюллер, который стал одним из главных обидчиков Барселоны в историческом фиаско.

За фаворитов среди этих претендентов можно, как всегда, проголосовать на официальном сайте УЕФА.

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