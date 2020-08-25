toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига чемпионов
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ ПСЖ - БАВАРИЯ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

УЕФА определил лучшего игрока недели Лиги чемпионов – это не Коман

15:56 - Читати українською
УЕФА определил лучшего игрока недели Лиги чемпионов – это не Коман
Мануэль Нойер поднял трофей ЛЧ / Твиттер ФК Бавария

Пресс-служба УЕФА сообщила, кто стал лучшим игроком финала ЛЧ.

 
Кингсли Коман 59’
59’ Кингсли Коман

В голосовании победил кипер мюнхенской Баварии Мануэль Нойер, который стал одним из героев финала и совершил несколько мощных сейвов.

УЕФА назвал символическую сборную Лиги чемпионов 2019/20 – доминация Бундеслиги и ПСЖ, отсутствие Месси и Роналду

Также среди претендентов на звание лучшего игрока недели Лиги чемпионов были Кингсли Коман, который забил решающий гол, и Тьягу Алькантара из Баварии. Маркиньос был единственным представителем ПСЖ в этом голосовании.

Напомним, Бавария минимально обыграла ПСЖ в финале Лиги чемпионов (1:0).

Баварія – найкраща команда світу, або Чому ПСЖ програв фінал Ліги чемпіонів

blog_ava
Шахтер согласовал трансфер Матвиенко в Наполи, – СМИ
14:08
5874
Теги
Бавария Бавария ПСЖ - Бавария Мануэль Мануэль Нойер Тьяго Тьяго Алькантара Маркиньос Кингсли Кингсли Коман Лига чемпионов
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
16
мин
Шахтер
21:00
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?