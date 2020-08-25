УЕФА определил лучшего игрока недели Лиги чемпионов – это не Коман

В голосовании победил кипер мюнхенской Баварии Мануэль Нойер, который стал одним из героев финала и совершил несколько мощных сейвов.

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Также среди претендентов на звание лучшего игрока недели Лиги чемпионов были Кингсли Коман, который забил решающий гол, и Тьягу Алькантара из Баварии. Маркиньос был единственным представителем ПСЖ в этом голосовании.

Напомним, Бавария минимально обыграла ПСЖ в финале Лиги чемпионов (1:0).

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