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УЕФА определил команду недели Лиги Европы – туда попал экс-игрок Зари

14:34 61 Читати українською
УЕФА определил команду недели Лиги Европы – туда попал экс-игрок Зари
Рафаэль Форстер / rtbf.be

УЕФА объявил символическую команду 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

УЕФА в своем твиттере назвал команду недели Лиги Европы по итогам второго тура группового этапа евротурнира.

Бывший защитник Зари и еще три игрока претендуют на звание лучшего футболиста недели в Лиге Европы

В нее попали по 2 игрока Селтика, Арсенала, Лудогорца и по одному игроку из Партизана ПСВ, Спортинга, Карабаха и Айнтрахта. Среди них и бывший защитник Зари Рафаэль Форстер, оформивший дубль в ворота Ференцвароша Реброва.

В символическую сборную попали: Пламен Илиев (Лудогорец), Киран Тирни (Арсенал), Эван Н'Дика (Айнтрахт), Рафаэль Форстер (Лудогорец), Боли Болинголи (Селтик), Габриэл Мартинелли (Арсенал), Бруно Фернандес (Спортинг Лиссабон), Дани Кинтана (Карабах), Мохаммед Эльюнусси (Селтик), Умар Садик (Партизан), Дониелл Маллен (ПСВ).

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Добавим, что третий тур группового этапа Лиги Европы пройдет 24 октября.

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