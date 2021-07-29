Союз европейских футбольных ассоциаций завершил голосование за звание автора самого красивого гола, забитого в турнирах под эгидой организации в сезоне 2020/21.

Приз получил нападающий Порту Мехди Тареми, сообщает официальный твиттер УЕФА.

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Иранец оформил свой гол в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против Челси. Тареми появился на поле во втором тайме, а на 90+4-й минуте эффектно забил лондонцам ударом через себя в падении. Этот забитый мяч, однако, не спас "драконов" от вылета.

В голосовании за награду Тареми опередил итальянца Лоренцо Инсинье, который роскошно положил сборной Бельгии в четвертьфинале Евро-2020. Третьим финишировал Кемар Руф. Форвард Рейнджерс забил классный мяч с центральной линии поля Стандарду в Лиге Европы.

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