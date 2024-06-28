На сайте УЕФА в разделе команды есть возможность просмотреть профили игроков каждой сборной, которая попала на Евро-2024. К сожалению, не обошлось без серьезных ошибок, которые касаются Украины.

Сабо разнес "сильнейшую" сборную Украины за вылет с Евро-2024, принизив достижения Довбыка в Ла Лиге

Так, в профиле Максима Таловерова в строке со страной рождения указана Россия, как в российской, так и английской версии сайта. Стоит отметить, что Таловеров родился в Донецке, который находится под российской оккупацией. При этом, у Анатолия Трубина, который также родился в Донецке, страной рождения указана Украина.

Добавим, что Таловеров присоединился к единственной победе Украины на Евро-2024 – Максима выпустили на последние минуты поединка со Словакией.

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