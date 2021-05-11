Союз футбольных ассоциаций решил пойти на радикальный шаг по изменению места проведения решающего поединка.

Финал Лиги чемпионов сезона 2020/21 состоится в Португалии – в городе Порту, утверждает журналист Sky Sport Анджело Манджианте в своем Twitter.

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Новым местом проведения является Эштадиу ду Драгау. Об этом изменении официально объявят в ближайшие 24 часа. Предварительно городом-хозяином был определен Стамбул, но, по информации СМИ, неблагоприятная ситуация с коронавирусом в Турции заставила сменить арену. Также среди претендентов называли лондонский Уэмбли.

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Интересно, что турецкий мегаполис потеряет право на проведение решающего матча уже второй сезон подряд. В 2020-м финальная стадия ЛЧ была перенесена также в Португалию – в Лиссабон.

Добавим, что противостояние английских Манчестер Сити и Челси в финале Лиги чемпионов сезона 2020/21 запланировано на 29 мая. Начало встречи – в 22:00.

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