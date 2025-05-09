У УЕФА нет претензий к работе Шимона Марциняка в ответном полуфинале Лиги чемпионов между Интером и Барселоной (4:3).

Главный тренер Барселоны пожаловался на судейство после вылета от Интера в полуфинале ЛЧ. По его словам, польский рефери Шимон Марциняк судил в пользу Интера во всех случаях, которые были “50 на 50”. Испанская пресса также раскритиковала арбитра, отмечая, что он не назначил по меньшей мере один “чистый” пенальти в ворота “нерадзурри”.

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Редакция Marca обратилась в УЕФА с запросом о вердикте относительно судейства поляка в матче Интер – Барселона. "Нет никаких проблем", – ответили в УЕФА. Таким образом, можно констатировать, что организация сохраняет доверие к польскому арбитру.

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