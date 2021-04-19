Исполком УЕФА после двух лет консультаций официально утвердил обновленный формат еврокубков. Изменения касаются Лиги чемпионов, Лиги Европы и новосозданной Лиги конференций, информирует официальный сайт УЕФА.

УЕФА определился с судьбой сезона 2020/21 – в полуфиналах еврокубков 5 учредителей Суперлиги

Лига чемпионов

Количество участников ЛЧ увеличится с 32-х до 36-ти. Главные изменения коснутся группового этапа. Вместо него все участники будут играть в единой лиге. Раньше каждая команда проводила 6 матчей против трех команд (дома и на выезде), а теперь каждый клуб сыграет на общем этапе минимум десять матчей против десяти соперников (5 дома, 5 в гостях).

Болеть за любимые команды вкуснее с Pepsi и Lay's! Заказывай бокс для настоящих поклонников футбола, чтобы смотреть матчи Лиги Чемпионов было еще интереснее.

Восемь лучших команд общего этапа выйдут в 1/8 финала. Те, кто займет места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за право присоединиться в 1/8 финала в 8-ми сильнейших.

Лига чемпионов останется открытой. Команды, как и раньше, будут попадать в нее по итогам выступлений во внутренних соревнованиях. Также УЕФА указывает, что одно из дополнительных мест в ЛЧ получит клуб, который финиширует третьим в чемпионате ассоциации, занимающей пятую строчку в рейтинге национальных ассоциаций УЕФА (сейчас такой является Франция). Еще одну путевку получит национальный чемпион, который квалифицируется по так называемым Пути чемпионов. То есть количество таких путевок увеличится с четырех до пяти.

Участники Суперлиги не смогут играть за сборные – Зинченко предстанет перед выбором накануне Евро

Два места предназначены для клубов с наивысшим клубным коэффициентом за последние пять лет, которые не вышли в общий этап Лиги чемпионов, но пробились или в квалификацию Лиги чемпионов, или в Лигу Европы, или в Лигу конференций.

Лига Европы и Лига конференций

Похожим образом изменится формат и Лиги Европы УЕФА (8 матчей на общем этапе) и Лиги конференций УЕФА (6 матчей на общем этапе). По итогам дальнейших дискуссий и договоренностей, количество участников общего этапа двух этих турниров может увеличиться до 36-ти.

Все матчи еврокубков до финала по-прежнему будут проводиться в середине недели.

Суперлига официально стартует – ЛЧ и УЕФА под угрозой, новый формат, первые 12 участников и 2 звездных бунтаря