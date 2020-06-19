УЕФА официально смягчил правила финансового фэйр-плей

Союз европейских футбольных ассоциаций принял ряд временных мер, направленных на преодоление финансового кризиса, вызванного COVID-19.

Принятые экстренные меры направлены на помощь клубам выполнить свои обязательства по выплате зарплат и оплаты трансферов, а также на предоставление больше времени для преодоления финансового кризиса, информирует официальный сайт Организации.

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В частности, все клубы, участвующие в турнирах УЕФА, должны до 31 июля (вместо 30 июня) и 30 сентября подтвердить отсутствие просроченных платежей по трансферам, а также перед персоналом и социальными/налоговыми службами. Кроме того, все клубы, участвующие в турнирах УЕФА, должны предоставить информацию об ожидаемых трансферных поступлениях на 30 июня и 30 сентября, чтобы сравнить ее с информацией о выплатах от других клубов.

Оценка 2020 финансового года отложена на один сезон и будет вынесена вместе с оценкой 2021 финансового года. Контрольный период 2020/2021 сокращен и охватывает только два отчетных периода (финансовые годы с окончанием в 2018 и 2019 годах). Контрольный период 2021/2022 наоборот продолжен и охватывает четыре отчетных периода (финансовые годы с окончанием в 2018-2019-2020 и 2021 годах). 2020 и 2021 финансовые годы оцениваются как один период, отмечает УЕФА.

К слову, именно сейчас в CAS Лозанны продолжается рассмотрение апелляции Манчестер Сити на решение УЕФА относительно двухлетней дисквалификации "горожан" из еврокубков.

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