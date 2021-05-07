Большинство клубов-основателей Суперлиги признали свою ошибку относительно участия в этом проекте Флорентино Переса.

9 из 12 участников Суперлиги отказались от проекта и перешли на сторону УЕФА, извинившись за связь с этим турниром, сообщает официальный сайт организации.

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Клубы обязались в дальнейшем принимать участие только в турнирах под эгидой УЕФА согласно регламенту. Также Союз европейских футбольных ассоциаций получит от этих 9 клубов добровольный взнос на общую сумму 15 млн евро на развитие детского футбола.

УЕФА определил штраф в 100 млн евро для каждого коллектива, который в будущем будет принимать участие в турнире вроде Суперлиги.

В список клубов, которые вышли из основателей скандального турнира, попали: Арсенал, Ливерпуль, Тоттенхэм, Манчестер Сити, Челси, Манчестер Юнайтед, Атлетико, Интер и Милан. От Суперлиги пока официально не отказались – Реал, Барселона и Ювентус.

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