УЕФА официально понизил Кристал Пэлас до Лиги конференций – известно, кто займет их место в ЛЕ
13:42 - Читати українською
Кристал Пэлас не сможет сыграть в Лиге Европы из-за общего владельца с Лионом.
В УЕФА официально приняли решение относительно участия Кристал Пэлас в еврокубках. Об этом сообщает The Athletic.
Кристал Пэлас – Ливерпуль – 2:2 (3:2 в серии пенальти) – видео фиаско Слота в матче за Суперкубок Англии
В организации решили, что "орлы" будут играть только в Лиге конференций, ведь команда имеет общего совладельца с Лионом – Джона Текстора.
Таким образом место Кристал Пэлас в Лиге Европы займет Ноттингем Форест.
Ливерпуль сенсационно проиграл Кристал Пэлас Суперкубок Англии – провал Салаха, шедевры новичков и сразу скандал
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter