Кристал Пэлас не сможет сыграть в Лиге Европы из-за общего владельца с Лионом.

В УЕФА официально приняли решение относительно участия Кристал Пэлас в еврокубках. Об этом сообщает The Athletic.

В организации решили, что "орлы" будут играть только в Лиге конференций, ведь команда имеет общего совладельца с Лионом – Джона Текстора.

Таким образом место Кристал Пэлас в Лиге Европы займет Ноттингем Форест.

