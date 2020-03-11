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УЕФА официально перенес два матча 1/8 Лиги Европы

18:16 251 Читати українською
УЕФА официально перенес два матча 1/8 Лиги Европы
Антонио Конте / Reuters

Матчи 1/8 финала Лиги Европы между Интером и Хетафе и Севильей и Ромой не состоятся в четверг (12 марта).

 

Футбольный европейский союз в своем официальном твиттере сообщил о решении перенести обе игры.

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Испанские власти ввели ограничения на авиасообщение с Италией, поэтому клубы не могли даже прилететь на матчи. Пока неизвестно, на какой день будут перенесены матчи.

Напомним, в Италии до 3 апреля приостановлены все матчи на внутренней арене, а в других топ-чемпионатах поединки проходят за закрытыми дверями.

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Севилья - Рома Интер - Хетафе Хетафе Хетафе Севилья Севилья Лига Европы УЕФА коронавирус Интер Интер Рома Рома
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