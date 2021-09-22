Союз европейских футбольных ассоциаций призвал ФИФА не спешить с реформой главного турнира для сборных.

Недавно ФИФА выступила с инициативой реформирования чемпионата мира, предложив проводить турнир каждые два года. Эта идея Арсена Венгера уже стала объектом критики, а теперь с официальным заявлением выступил и УЕФА.

"УЕФА признает, что ФИФА представила предложение, подразумевающее удвоение числа финальных турниров чемпионата мира по футболу с 2028 года, а также финальных турниров Кубка конфедераций с 2025 года, в сочетании с масштабной реструктуризацией дат, отведенных в международном календаре под матчи сборных, регулярно проводимые всеми 211 ассоциациями ФИФА.

Мы благодарны за внимание, уделяемое чемпионату Европы, и предлагаемую двойную частоту проведения его финальной стадии, но предпочитаем подходить к столь серьезному вопросу комплексно, а не спекулятивно.

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УЕФА разочарован принятым подходом, согласно которому проекты радикальных реформ сначала обнародуются и открыто продвигаются, прежде чем все заинтересованные стороны получают возможность участия в любого рода консультационном процессе.

С оглашенным планом связаны реальные опасности:

– снижение значимости мирового футбольного события №1, ведь проведение турнира раз в четыре года добавляло ему таинственности, на которой выросли поколения болельщиков;

– размытие спортивных возможностей для более слабых национальных команд из-за замены регулярных матчей финальными турнирами;

– риск для долгосрочного здоровья игроков, вынужденных ежегодно участвовать в летних соревнованиях высокого уровня интенсивности вместо более продолжительных перерывов для восстановления сил в свободные годы;

– риск для будущего женских турниров, лишаемых эксклюзивных слотов и попадающих в тень частых топовых мужских турниров.

Это лишь некоторые из серьезных опасений, которые вызваны предложением ФИФА, и только необоснованными рекламными слоганами о предполагаемых плюсах более плотного календаря для финальных турниров эту обеспокоенность не развеешь.

УЕФА считает, что будущее международного календаря должно вырабатываться в рамках полноценного консультационного процесса и обмена мнениями между ФИФА, конфедерациями и причастными к организации турниров сторонами, а начать следует с обозначения очевидных проблем и поиска решений. Делать это надо в рамках дебатов, принимая во внимание интересы футбола и легитимные точки зрения различных сторон.

На данном этапе в рамках уважительного отношения к процессу консультаций с вовлеченными сторонами, который должен проводиться беспристрастно, следует воздержаться от пропагандистских кампаний, направленных на рекламу односторонних концепций, подробностей которых никто не видел и которые могут иметь обширные и зачастую неожиданные последствия", – говорится в заявлении Организации. С полным текстом можно ознакомиться на официальном сайте УЕФА.

Напомним, Мундиаль-2022 примет Катар. Сборная Украины в своей отборочной группе D сейчас занимает второе место, набрав 5 очков в 5-ти матчах.

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