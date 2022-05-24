Традиционно с задержкой в год УЕФА публикует распределение еврокубковых денег между клубами.

Шахтер заработал 42,5 млн евро за Лигу чемпионов-2020/21. Динамо заработало немного меньше – 34,5 млн. Украинские команды тогда не вышли из групп, но все равно получили больше, чем три российских недоклуба. Больше всего взяли финалисты турнира Челси и Манчестер Сити – по 105 миллионов.

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Бóльшие заработки Шахтера связаны с лучшими выступлениями на групповом этапе (2 победы, 2 ничьи, 2 поражения), чем у Динамо (1 победа, 1 ничья, 4 поражения). Непосредственно за результаты дончане получили 7,7 млн, а киевляне – 3,8.

Также сыграл свою роль высший клубный коэффициент "горняков". Правда, и Шахтер, и Динамо очень выиграли от "исторического бэкграунда", обогатившись на 21,1 и 16,6 млн соответственно. К примеру, Ференцварош тогда еще Сергея Реброва по этому пункту получил смешной 1 млн евро.

Добавив к этому гарантированную выплату за выход в групповой этап в размере 15,25 млн евро, увидим итоговый доход. Также стоит отметить, что Шахтер (1,7 млн) и Динамо (1,4 млн) потеряли часть из-за коронавируса.