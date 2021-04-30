УЕФА в своем официальном Twitter объявил о начале голосования, предложив четырех кандидатов.

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Манчестер Юнайтед делегировал сразу двух игроков – Кавани и Фернандеша, которые оформили 2+2 в матче против Ромы (6:2). На награду также претендуют вингер Арсенала Николя Пепе и защитник Вильярреала Рауль Альбиоль.

Напомним, ответные полуфиналы Лиги Европы состоятся ровно через неделю – 6 мая.

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