УЕФА объявил претендентов на звание игрока недели в Лиге Европы
11:25 - Читати українською
Четверка игроков поборются за звание лучшего после первых матчей полуфинала Лиги Европы.
УЕФА в своем официальном Twitter объявил о начале голосования, предложив четырех кандидатов.
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Манчестер Юнайтед делегировал сразу двух игроков – Кавани и Фернандеша, которые оформили 2+2 в матче против Ромы (6:2). На награду также претендуют вингер Арсенала Николя Пепе и защитник Вильярреала Рауль Альбиоль.
Напомним, ответные полуфиналы Лиги Европы состоятся ровно через неделю – 6 мая.
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