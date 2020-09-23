Юрген Клопп, Ханс-Дитер Флик и Юлиан Нагельсманн сформировали тройку претендентов на звание лучшего тренера сезона 2019/20 по версии УЕФА.

Тренеры участников группового раунда Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона 2019/20 и журналисты из 55 членов УЕФА отдали свои голоса за лучших наставников в прошлом сезоне, сообщает официальный сайт ассоциации.

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Троицу главных претендентов сформировали исключительно немецкие тренеры – Юрген Клопп, Ханс-Дитер Флик и Юлиан Нагельсманн. Флик привел Баварию к победе в Лиге чемпионов, Нагельсманн впервые в истории РБ Лейпциг вывел команду в 1/4 финала самого престижного клубного турнира, а Клопп с Ливерпулем вылетел на стадии 1/8 финала от Атлетико.

К слову, прошлогодний награду лучшему тренеру сезона по версии УЕФА получил Юрген Клопп после победы его Ливерпуля в Лиге чемпионов.

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