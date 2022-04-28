Известна четвёрка игроков, которые будут бороться за звание лучшего после первых полуфиналов ЛЧ.

На награду претендуют Карим Бензема (Реал), Бернарду Силва (Ман Сити), Тьяго Алькантара (Ливерпуль) и Хуан Фойт (Вильярреал).

Ливерпуль уверенно победил Вильярреал в первом полуфинале Лиги чемпионов

Хавбеку "горожан" помог Александр Зинченко, отдавший передачу на победный гол Бернарду в ворота Реала. В ответ Бензема может похвастаться дублем. Тьяго выдал солидную игру в центре поля и точность передач 97%, а Фойт отчаянными действиями в защите (1 отбор, 4 возвращения владения) спас Вильярреал хотя бы от разгромного поражения Ливерпулю.

Напомним, уже на следующей неделе испанские клубы будут принимать англичан и попытаются отыграться.

Ман Сити победил Реал в фантастической перестрелке с семью голами – Зинченко и Бензема стали героями битвы за финал ЛЧ