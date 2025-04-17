УЕФА объявил претендентов на игрока недели в ЛЧ – главный фаворит больше не сыграет в турнире
Европейский футбольный союз обнародовал четверку претендентов на награду лучшего игрока ответных матчей четвертьфинала Лиги чемпионов.
Отдать свой голос можно за Деклана Райса, Лаутаро Мартинеса, Усмана Дембеле или Сергу Гирасси, информирует пресс-служба УЕФА.
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Хавбек Арсенала показал очередное солидное выступление против Реала, форвард Интера снова поразил ворота Баварии, вингер ПСЖ отметился ассистом в игре с Астон Виллой, а нападающий Боруссии Д хет-триком прибил Барселону. Именно Гирасси выглядит фаворитом в голосовании за игрока недели, хотя его команда и покинула турнир. Гвинеец также возглавляет гонку бомбардиров ЛЧ, настреляв 13 голов.
Напомним, в полуфиналах Арсенал сойдется с ПСЖ, а Барселона будет играть против Интера. Первые матчи состоятся 29/30 апреля, вторые – 6/7 мая.
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