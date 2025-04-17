Отдать свой голос можно за Деклана Райса, Лаутаро Мартинеса, Усмана Дембеле или Сергу Гирасси, информирует пресс-служба УЕФА.

Барселона имеет меньше всего шансов выиграть ЛЧ: суперкомпьютер удивил прогнозом после идеального попадания в парах 1/4 финала

Хавбек Арсенала показал очередное солидное выступление против Реала, форвард Интера снова поразил ворота Баварии, вингер ПСЖ отметился ассистом в игре с Астон Виллой, а нападающий Боруссии Д хет-триком прибил Барселону. Именно Гирасси выглядит фаворитом в голосовании за игрока недели, хотя его команда и покинула турнир. Гвинеец также возглавляет гонку бомбардиров ЛЧ, настреляв 13 голов.

Напомним, в полуфиналах Арсенал сойдется с ПСЖ, а Барселона будет играть против Интера. Первые матчи состоятся 29/30 апреля, вторые – 6/7 мая.

This is a tough one #UCLPOTW | @PlayStationEU — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 16, 2025

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