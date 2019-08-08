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Лучший игрок сезона 2018/19 в Лиге Европы: УЕФА объявил номинантов, среди которых – обидчики Динамо и Шахтера

17:26 43 Читати українською
Лучший игрок сезона 2018/19 в Лиге Европы: УЕФА объявил номинантов, среди которых – обидчики Динамо и Шахтера
УЕФА назвал претендентов на звание лучшего в ЛЕ / УЕФА

Стали известны претенденты на звание лучшего футболиста Лиги Европы по итогам сезона 2018/19.

Оливье Жиру, Эден Азар и Лука Йович претендуют на звание лучшего игрока Лиги Европы сезона 2018/19, сообщает официальный сайт УЕФА.

Форвард Челси забил 11 голов, отдал 5 ассистов и стал лучшим бомбардиром турнира. В активе Йовича, который защищал цвета Айнтрахта Франкфурт, 10 голов, а Эден Азар был признан лучшим игроком финала.

УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока сезона в Лиге чемпионов

Интересно, что в текущем лета Йович и Азар стали одноклубниками, перебравшись в мадридский Реал. Отметим, что определение победителя и награждение пройдет 30 августа в Монако во время жеребьевки группового турнира Лиги Европы 2019/20.

Напомним, Челси выиграл ЛЕ 2018/19, обыграв в финале Арсенал. Айнтрахт вылетел в полуфинале именно от "синих". В 1/8 финала лондонцы выбили киевское Динамо, а немецкая команда в 1/16 одолела Шахтер.

В тройку лучших номинантов не попали Обамеянг, Ляказетт, Канте, Фелиш, Вилилан, Педро и Алле.

Символическая сборная сезона Лиги Европы – в состав попали 8 игроков Челси

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