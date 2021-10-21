Дэйли Блинд был назван лучшим футболистом игровой недели, сообщает официальный сайт УЕФА. За него болельщики отдали больше всего голосов.

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31-летний защитник Аякса забил и отдал результативную передачу в поединке с Боруссией Дортмунд. Так Блинд присоединился к разгромной домашней победе со счетом 4:0.

К слову, в борьбе за звание лучшего игрока тура ЛЧ Дэйли опередил голкипера Ливерпуля Алиссона, защитника Спортинга Себастьяна Коатеса и хавбека Зальцбурга Ноа Окафора.

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