УЕФА объявил команду недели в Лиге чемпионов – без Месси, но с экс-игроком сборной Украины

Завершился третий тур группового этапа ЛЧ – время подводить итоги.

УЕФА назвал 11 счастливчиков, попавших в символическую сборную недели по итогам 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Ракицкий в фирменном стиле забил РБ Лейпциг в Лиге чемпионов

В состав "дрим-тим" вошли: Пауло Гаццанига, Сон Хин Мин, Эрик Ламела (все – Тоттенхэм), Ярослав Ракицкий (Зенит), Конрад Лаймер (РБ Лейпциг), Стефан Де Врей (Интер), Анхель Ди Мария, Килиан Мбаппе (оба – ПСЖ), Алекс Окслейд-Чемберлен (Ливерпуль), Рахим Стерлинг (Манчестер Сити) и Дрис Мертенс (Наполи).

Напомним, сборная недели УЕФА формируется по принципу – кто набрал больше очков в Fantasy Football в Лиге чемпионов.

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