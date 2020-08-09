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УЕФА объявил команду недели Лиги чемпионов – Месси и игроки Реала вне ее

17:11 - Читати українською
УЕФА объявил команду недели Лиги чемпионов – Месси и игроки Реала вне ее
Рахим Стерлинг в топ-11 недели ЛЧ / Sky Sports

Пресс-служба УЕФА опубликовала символическую одинадцатку лучших игроков недели ЛЧ.

Команда недели была представлена в официальном Твиттере турнира.

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Больше всего в этой команде представителей Баварии, которая выбила Челси с турнира: форвард Левандовски, полузащитники Перишич и Толиссо, защитник Одриосола и кипер Нойер.

Также есть три игрока Барселоны (Ракитич, Семеду и Лангле) и два представителя Сити (Стерлинг и Жезус). Единственным представителем итальянского чемпионата является форвард Ювентуса Криштиану Роналду.

Отметим, что поединки четвертьфинала ЛЧ пройдут с 12 по 15 августа и будут проходить в один матч.

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