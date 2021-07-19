Союз европейских футбольных ассоциаций опубликовал список из 10 претендентов на звание самого красивого гола под эгидой УЕФА в сезоне 2020/21.

В голосование попали сразу 3 гола с Евро-2020 – точный удар с центра поля от Патрика Шика, классный точный удар Лоренцо Инсинье в матче против Бельгии и забитый мяч Поля Погба в ворота Швейцарии.

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Из Лиги чемпионов на награду претендует гол Мехди Тареми ударом через себя в ворота Челси. А вот в Лиге Европы были и классный выстрел Кемари Руфа с собственной половины поля, и красивый гол через себя в исполнении Деле Алли и роскошная комбинация Браги, которая завершилась точным ударом Паулиньо.

Еще в голосование попали голы из женской Лиги чемпионов и футзалу, а также гол Флориана Вирца в составе сборной Германии на молодежном Евро. Отдать голос за своего фаворита можно по ссылке.

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