"После высказанной обеспокоенности со стороны Российского футбольного союза УЕФА подтвердил свою позицию относительно элемента дизайна на передней части футболки национальной сборной Украины. В резолюции 68/262 Генеральной Ассамблеи ООН, которая была одобрена членами-государствами, признаны те территориальные границы, которые изображены на форме национальной сборной. По этой причине УЕФА не требует каких-либо изменений этого элемента дизайна, поскольку он соответствует критериям, изложенным в статье 12 правил УЕФА об экипировке.

"Будем двигаться на Луну или Марс без ваших советов": Белик поставил на место россиян, кричущих на новую форму Украины

УЕФА также подтверждает, что слоган "Слава Украине" на внешней стороне футболки был утвержден в 2018 году. УЕФА считает, что соответствует статьям 13 и 19 регламента УЕФА об экипировке. Сам по себе этот слоган может рассматриваться как общая и неполитическая фраза общенационального значения и, следовательно, может присутствовать на футболке сборной Украины.

УЕФА внимательно изучил недавно добавлен новый комплект формы слоган "Героям слава!", Который был представлен на ознакомление в УЕФА, а в последствии и утвержден в декабре 2020 года. Однако в то время не рассматривалась взаимосвязь между двумя фразами. После дальнейшего анализа было принято решение, что конкретное сочетание двух фраз считается исключительно политическим по своей природе, имеет историческое и милитаристское значение.

Поэтому слоган должен быть удален, чтобы экипировка могла использоваться на матчах под эгидой УЕФА соответствии со статьей 5 регламента УЕФА об экипировке", – приводит слова УЕФА Tribuna.

Ранее стало известно, что из-за запроса России УЕФА обязал Украину убрать только эту надпись, а вот карта с украинским Крымом и слоган "Слава Украине" разрешили оставить.

Напомним, 6 июня состоялась презентация новой экипировки "сине-желтых". Это спровоцировало лавину критики со стороны России, в частности, из-за надписи "Слава Украине!" и "Героям слава", а также контуров границ Украины с Крымом, Донецкой и Луганской областями. По мнению представителей страны-агрессора, наша форма "выражает политическую позицию".

"На Евро-2020 он не будет статистом": арбитр сделал Украине медвежью услугу – настоящий лидер сборной, истерика в России