"УЕФА принимает к сведению принятое сегодня независимым апелляционным органом решение о временном приостановлении дисциплинарных разбирательств, возбужденных против Барселоны, Ювентуса и Реала за возможное нарушение правил, связанное с так называемой Суперлигой.

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УЕФА отмечает, что решение о временном приостановлении рассмотрения было принято апелляционным органом после официального сообщения в одностороннем порядке направленного в УЕФА судебными органами Швейцарии. Решение было принято без ущерба для вопроса о возможности выполнения судебного постановления в Швейцарии. Опираясь на постановление суда, три упомянутых клуба стремились защитить себя от возможных дисциплинарных последствий, связанных с этим так называемым проектом Суперлиги.

УЕФА понимает, почему дисциплинарное производство необходимо приостановить, но сохраняет уверенность и будет продолжать отстаивать свою позицию во всех соответствующих юрисдикциях. УЕФА действовал согласно не только со своим уставом и регламентом, а в соответствии с законодательством ЕС, Европейской конвенции по правам человека и законодательством Швейцарии, начав независимое расследование поведения клубов, связанных с так называемой Суперлигой. УЕФА сделает все необходимые шаги, чтобы апелляционный орган УЕФА имел возможность возобновить дисциплинарное разбирательство как можно скорее", – говорится в сообщении на официальном сайте организации.

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