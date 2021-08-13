Союз европейских ассоциаций определился с претендентами на победу в номинации "Лучший игрок сезона ЛЕ".

Эдинсон Кавани и Бруну Фернандеш борются за награду / Twitter МЮ

На официальном сайте УЕФА появились имена трех футболистов, которые по итогам Лиги Европы сезона 2020/2021 бороться за звание "Лучший игрок".

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Получить престижную награду могут представители Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани и Бруну Фернандеш или нападающий Вильярреала Жерар Морено. Последний, к слову, стал лучшим бомбардиром прошлогоднего розыгрыша ЛЕ.

Заметим, победителя в номинации объявят 27 августа на жеребьевке группового этапа второго по пристижнистю еврокубка.

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