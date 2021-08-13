УЕФА номинировал трех игроков на звание лучшего игрока сезона Лиги Европы
Союз европейских ассоциаций определился с претендентами на победу в номинации "Лучший игрок сезона ЛЕ".
На официальном сайте УЕФА появились имена трех футболистов, которые по итогам Лиги Европы сезона 2020/2021 бороться за звание "Лучший игрок".
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Получить престижную награду могут представители Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани и Бруну Фернандеш или нападающий Вильярреала Жерар Морено. Последний, к слову, стал лучшим бомбардиром прошлогоднего розыгрыша ЛЕ.
Заметим, победителя в номинации объявят 27 августа на жеребьевке группового этапа второго по пристижнистю еврокубка.
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