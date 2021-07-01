Испанский суд "неожиданно" стал на сторону мятежников, среди которых два клуба из Ла Лиги.

Испанский суд запретил УЕФА исключать учредителей Суперлиги из еврокубков и применять какие-либо санкции к этим клубам, сообщает Marca.

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Также было принято решение отменить предыдущие наказание от УЕФА по взысканию 5% дохода и 15 млн евро обязательного платежа для организаторов скандального турнира.

Напомним, 12 клубов-основателей от идеи Суперлиги пока не отказались только три клуба – Барселона, Реал и Ювентус.

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